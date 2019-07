Dante Alighieri a Firenze. Le Reliquie tornano a casa dopo 700 anni

Nel 700esimo anniversario della morte, che cadrà nel 2021, il Divin Poeta potrebbe tornare a casa, a Firenze. Le ceneri di Dante Alighieri, ora custodite dentro la tomba nella chiesa di San Francesco a Ravenna, se saranno superati le resistenze e i limiti imposti dalla legge per il disseppellimento e lo spostamento dei resti umani, grazie a un nulla osta speciale, potrebbero arrivare nella città in cui nacque e visse fino all'esilio. Ammesso che le città di Firenze e Ravenna siano in pieno accordo. E' quanto scrive oggi "La Nazione", ipotizzando che l'urna cineraria del Sommo Poeta possa essere accolta in piazza Santa Croce a Firenze nel settembre 2021, davanti alla basilica dei "Sepolcri" cantati da Ugo Foscolo e dinanzi alla statua di marmo che lo raffigura con il suo sguardo severo e immobile.

Per ora i sindaci ne stanno parlando. Anche se i fiorentini, che già dalla fine del '400 cominciarono a reclamare le reliquie del loro concittadino più illustre, non sono mai riusciti ad averla vinta: anzi, i frati francescani, che ormai consideravano Dante uno di loro, percepita l'aria, nascosero le spoglie facendo restare tutti con un palmo di naso quando, anche su supplica di Michelangelo, il papa della famiglia Medici, Leone X, concesse nel 1519 ai suoi concittadini il permesso di prelevare le ossa per portarle a Firenze.

Potrebbe essere il 2021 l'anno del ritorno dei resti umani del Sommo Poeta a Firenze. In occasione delle celebrazioni dantesche che, in Italia, principalmente coinvolgeranno Firenze e Ravenna, dove Dante Alighieri consumò gli anni del suo esilio (dapprima in Lunigiana) scrivendo la Divina Commedia, una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi. Non si tratterebbe di uno spostamento definitivo. Giusto il tempo perché Dante possa essere finalmente celebrato in patria dove non poté mai fare ritorno in vita.