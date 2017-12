David Rossi (Mps), si indaga su presunti spari prima della morte

Mps: morte Rossi, controlli scientifica su presunti spari

Una serie di accertamenti sono stati effettuati dalla polizia scientifica su decisione della Procura della Repubblica di Siena nel vicolo di Monte Pio, dove la sera del 6 marzo 2013 David Rossi, il capoarea comunicazione di Banca Monte Paschi, precipito' da una finestra del suo ufficio morendo dopo alcuni minuti. I controlli - di cui non si conosce l'esito - sono stati decisi per accertare se la sera della morte di Rossi siano stati sparati dei colpi di pistola, come si sosteneva in una lettera anonima inviata ad Antonella Tognazzi, la moglie di Rossi.

La polizia scientifica, grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, avrebbe controllato anche i muri di fronte alla finestra dell'ufficio di Rossi per cercare eventuali tracce dei colpi di pistola. La magistratura senese ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul modello 45 per fatti che non costituiscono reato in seguito a notizie di stampa.