Davigo, guerra al Csm: impugnata la nomina di Carcano. "Ho più titoli io"

Csm: Davigo impugna nomina Carcano, "sminuiti miei titoli"

Csm e l'ex presidente dell'Anm Piercamillo Davigo ai ferri corti. La delibera con cui il plenum il 21 febbraio scorso ha nominato Domenico Carcano presidente aggiunto della Cassazione, ritenendolo piu' meritevole di Davigo, e' stata impugnata dallo stesso, sostenendo che i consiglieri hanno "ipervalutato" il profilo professionale di Carcano e "sminuito" invece il valore del suo.

Toni che non sono piaciuti a Palazzo dei marescialli, che oggi ha deciso di invitare l'avvocatura dello Stato a costituirsi in giudizio per opporsi al ricorso. Davigo sostiene "di essere un magistrato migliore di quello che e' stato scelto" e cosi' "assume le vesti di supremo censore delle condotte professionali altrui", scrivono i consiglieri, difendendo "la piena legittimita'" della loro scelta a favore di "un candidato di altissimo valore".