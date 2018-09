Ddl anti-corruzione, Di Maio:"I partiti dovranno dire da chi prendono i soldi"

“Se il M5S tradisce quelli che sono i principi fondamentali gli elettori e i cittadini ci abbandonano. E noi, a differenza di altri, non abbiamo strumenti alternativi per fare consenso. Anzi neanche gli altri presto ne avranno perché con il disegno di legge anti-corruzione del ministro Bonafede, entro la fine dell’anno tutte i partiti politici e le fondazioni politiche dovranno dire dove hanno preso i soldi e come li stanno spendendo, perché in tutti questi anni il vero grande problema è stato questo qui”. Lo ha annunciato Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervenuto al Global Forum sulla democrazia diretta.

Il vicepremier ha poi aggiunto (vedi video sotto) che questo provvedimento si "applicherà anche a tutti i tipi di enti collegati ai partiti, come l'Associazione Rousseau".