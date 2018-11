Ddl anticorruzione, Di Maio: sulla prescrizione troveremo accordo

La prescrizione "per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che troveremo un accordo con la Lega. Sulle cose importanti lo abbiamo sempre trovato, ma deve essere approvato nel disegno di legge anticorruzione". Lo dice il vice premier Luigi Di Maio a Radio Radicale aggiungendo che "chi parla di stralcio della norma non dice la verita'".

"Io credo - spiega - che la prescrizione come le nuove assunzioni nel comparto della giustizia e la semplificazione del codice civile per le imprese, rappresenti un passaggio fondamentale per accorciare i tempi della giustizia e garantire giustizia ai cittadini, basta con le impunita' dei furbetti del quartierino che si salvavano dai processi per frode fiscale".