De Luca: "Gioco d'azzardo col reddito di cittadinanza". Agimeg non ci sta

"A Napoli e in Campania hanno trovato il modo per aggirare i vincoli della scheda del reddito di cittadinanza. Prestano la scheda a un amico che va a fare la spesa e poi gli restituisce l'importo in contanti. E, con quei soldi, vanno a giocare d'azzardo". Lo racconta il governatore Vincenzo De Luca agli esercenti della Confcommercio Campania durante un incontro con l'organizzazione nella loro sede di Napoli.

"Viene da chiedersi come il Governatore sappia che questi soldi siano stati spesi per il gioco", scrive in una nota AGIMEG. "Ha fatto seguire le persone? Ed in questo caso perché allora non ha denunciato le stesse persone per aver aggirato le regole? Insomma, sembra la solita battuta populista per andare contro ad un settore, quello del gioco, di cui gli stessi politici non conoscono in maniera approfondita e corretta", conclude la nota di AGIMEG.