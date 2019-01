De Luca nei guai per lo scandalo formiche. Il M5s chiede le sue dimissioni

Sanita': M5s sui social dopo scandalo formiche, 'De Luca dimettiti'

I deputati del Movimento 5 Stelle chiedono via twitter le dimissioni di Vincenzo De Luca, governatore e commissario della sanita' in Campania, dopo il nuovo scandalo all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. In testa, il sottosegretario M5s agli affari esteri Manlio Di Stefano: "La salute e' una cosa seria e serio dev'essere chi vigila sulle strutture ospedaliere. Inammissibile sentire ancora di formiche sui pazienti del San Giovanni Bosco di Napoli. De Luca dimettiti".

"Ancora formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, una vergogna infinita. Il governatore De Luca, commissario della Sanita' in Campania, deve dimettersi immediatamente! Si tratta del secondo caso in pochi giorni" scrive la deputata M5s campana Iolanda Di Stasio. "De Luca dimettiti da stasera! Ancora formiche nei reparti del San Giovanni Bosco di Napoli. Gli ospedali in Campania sono stati per troppo tempo nelle mani sbagliate!" il tweet del 5 stelle Alessandro Amitrano.

"Le formiche continuano a infestare i letti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. E' una situazione intollerabile! I cittadini, soprattutto quelli che ne hanno piu' bisogno, devono essere protetti e tutelati. Il presidente della Regione Campania deve dimettersi immediatamente" attacca il deputato Giuseppe Buompane. "Chi ha sbagliato deve pagare: dopo l'ennesimo episodio di formiche all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e' arrivato il momento che il presidente della Regione De Luca dia le dimissioni. I cittadini campani meritano di meglio!" chiosa la collega Maria Pallini.