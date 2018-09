Dl Genova, Di Maio: ok della ragioneria dello Stato. Ora testo al Quirinale

La bollinatura della Ragioneria dello Stato al decreto legge su Genova è "arrivata". Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, a Bruxelles. "Mi ha scritto" il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato Di Maio, "dicendomi che c'è stata la bollinatura del decreto Genova, che è un decreto più ampio". "Ci sono le misure - ha detto - per il Centro Italia e la cassa integrazione per cessazione d'attività per i lavoratori di Bekaert", gruppo belga che ha annunciato nello scorso giugno la chiusura del sito produttivo di Figline e Incisa Valdarno, che produce rinforzi di acciaio per pneumatici. Anche fonti del Mef riferiscono che il decreto Genova è stato bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato. A questo punto il testo potrà essere mandato al Colle per la promulgazione.