Decreto sicurezza, il M5s vicino a Fico: "Decreto stupido e incostituzionale"

Sicurezza: Mantero (M5s), decreto stupido e incostituzionale

"Ecco quello che si ottiene emanando un decreto incostituzionale e stupido, a solo scopo propagandistico, che auspicabilmente sara' smontato dalla Consulta: creare illegalita' dove non c'era, ridurre l'integrazione peggiorando le condizioni di vita di italiani e stranieri, far fare bella figura ai sindaci del Pd che hanno contribuito a creare il falso problema dell'immigrazione e ora passano per i paladini dell'integrazione. Filotto insomma...".

o scrive su facebook Matteo Mantero, senatore M5s vicino alle posizioni di Roberto Fico. Il 7 novembre scorso Mantero non ha partecipato al voto di fiducia sul decreto sicurezza dichiarandosi contrario alle misure in esso contenute. "La prossima volta proviamo ad ascoltare i nostri sindaci, come quelli di Roma e Torino ad esempio, che avevano esposto in maniera chiara e non strumentale come stanno facendo Orlando & C. le problematiche che avrebbe causato questo decreto", conclude il senatore pentastellato.

Fattori: "Spero nell'intervento di Conte"

Anche la senatrice Elena Fattori - che non votò il provvedimento in aula - dice a Repubblica: "Spero che, grazie all'intervento di Conte, qualcosa possa cambiare. Ricordo che la sindaca di Roma e quella di Torino sono state le prime ad approvare una mozione che ne chiedeva la sospensione. Il problema è serio e reale e non basterà espellere tutti i senatori che hanno optato per una resistenza civile a questo obbrobrio per cancellarne le criticità". Ma Salvini sembra intenzionato a non modificare nulla. "Non è lui il presidente del Consiglio, deve farsene una ragione", risponde Fattori.