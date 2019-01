Decreto sicurezza, Baldassarre: "I sindaci "ribelli"? Ecco che cosa rischiano"

Scontro tra i sindaci e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul Decreto Sicurezza - Affaritaliani.it ha intervistato il presidente emerito della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre.

Antonio Baldassarre, che cosa ne pensa dello scontro tra sindaci e ministero dell'Interno sul decreto sicurezza? I sindaci possono davvero non applicarlo?

Quello che possono fare i sindaci è ricorrere contro il decreto sicurezza presso un giudice adducendo la presunta illegittimità costituzionale del decreto o parte del decreto. Il giudice a quel punto deve sollevare la questione sulla presunta incostituzionalità presso la Corte Costituzionale. Però il sindaco hanno una legge e la devono applicare in attesa del verdetto, non possono disattenderla.

Che cosa succede ai sindaci che eventualmente non dovessero applicare la legge?

Come minimo possono essere accusati di abuso d'ufficio. La nostra legge non prevede disobbedienza, sia che sia civile sia che sia incivile. Il sindaco in questo senso è come un qualsiasi cittadino. Non può disattendere la legge.

Si rischia la rimozione?

Possono essere incriminati e giudicati per abuso d'ufficio ma se non ci sono reati ulteriori non direi. Poi per una serie di circostanze potrebbero effettivamente venirsi a prefigurare anche altre fattispecie di reato. In quel caso, stante comprovata gravità dei reati, si potrebbe arrivare alla rimozione.

Di quali reati stiamo parlando?

Andrebbe valutato caso per caso. Ma per esempio se un sindaco desse denaro pubblico a chi, secondo la legge, non ne ha diritto. In quel caso allora possono scattare altre incriminazioni e il prefetto può procedere alla rimozione in presenza di una grave illegittimità.

Quali tempi ci vorrebbero prima di una pronuncia della Corte Costituzionale in caso di ricorso?

Passerebbero diversi mesi. Come ho spiegato il sindaco deve andare da un giudice ordinario, poi il giudice solleva la questione. Insomma, i tempi sono piuttosto lunghi.

Secondo lei il decreto sicurezza è incostituzionale?

Credo che presenti qualche problema.

Su quali punti?

Diciamo che in generale possono esserci dubbi sulla compatibilità con la Costituzione in base ai principi di eguaglianza.