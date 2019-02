Delitto di Cogne: Annamaria Franzoni è libera, scontata la pena

Anna Maria Franzoni ha scontato la pena. La donna era stata condannata a 16 anni per l’infanticidio del figlio Samuele, avvenuto in quel di Cogne il 30 gennaio 2002. Successivamente, era stata condannata nel 2008 a 16 anni di carcere e, solo qualche settimana fa, era stata informata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna che il suo debito con la giustizia è stato pagato. Una pena espiata in anticipo per via della buona condotta tenuta nel corso degli anni di reclusione.

COGNE: AVVOCATO FRANZONI, ORA SPERA NELL'OBLIO PER SE' E SUA FAMIGLIA

"E' finita una storia giudiziaria che la mia cliente ha sempre vissuto nel rispetto delle regole pur professando sempre la propria innocenza". Così Paola Savio, legale di Annamaria Franzoni, commentando all'Adnkronos la notizia che la mamma di Cogne è tornata libera dopo aver scontato la pena a 16 anni alla quale era stata condannata in via definitiva nel 2008 per l'omicidio del figlio Samuele. "E' tornata libera già da un po' - aggiunge l'avvocato - Ora la signora Annamaria spera di cadere nell'oblio non solo per se stessa ma anche per la sua famiglia e io mi auguro di tutto cuore che questo possa avvenire", conclude.