Omicidio Ferrara, i genitori di Manuel: "Rovinato dai videogame violenti"

Coniugi uccisi a Ferrara

DUPLICE OMICIDIO DI FERRARA, PARLANO I GENITORI DEL KILLER MANUEL

A rovinare Manuel, il diciassettenne ferrarese arrestato per aver ammazzato martedì 10 gennaio i coniugi Salvatore e Nunzia Vincelli, su richiesta del figlio Riccardo che non li sopportava più, sarebbero stati i videogiochi. Lo hanno dichiarato i genitori Monica e Rudi Sartori al settimanale Oggi, che nel numero domani in edicola, mostra i genitori nella stanza del figlio davanti a una pila dei suoi videogiochi.

I GENITORI DEL KILLER DI FERRARA: "MANUEL ROVINATO DAI VIDEOGAME VIOLENTI"

«Non voglio trovare scusanti a Manuel per quello che ha fatto», dice il padre, «ma se penso a quello che davvero può avergli fatto male, dico che è stata questa robaccia». Nella videoteca di Manuel figuravano alcuni dei titoli più famosi per la violenza delle scene. «Manuel non riusciva a staccarsi. Era dentro il gioco e non riusciva più a venirne fuori. I pomeriggi interi. La notte. Ho sbagliato a lasciarlo fare, dovevo buttargli via tutto». «Di notte lo sentivamo urlare», racconta la madre. «Si collegava con altre persone, giocava con loro, discutevano per battere gli avversari. Mi alzavo gli chiedevo di smettere. Ma non ascoltava, era nel suo mondo». Conclude il padre: «Ci vorrà tanto tempo ma un giorno tornerà e noi saremo qui ad aspettarlo».