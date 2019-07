Delitto Mollicone, cinque le richieste di rinvio a giudizio

Cinque richieste di rinvio a giudizio per la morte di Serena Mollicone. La Procura di Cassino ha chiuso le indagini e chiesto il processo per l'ex comandante della stazione di Arce, il figlio Marco, la moglie Anna, il luogotenente dei Carabinieri Vincenzo Quatrale e l'appuntato Francesco Suprano. I componenti della famiglia Mottola devono rispondere di omicidio volontario ed occultamento di cadavere. Il sottufficiale Quatrale di convincimento morale esterno in omicidio e dell'istigazione al suicidio del brigadiere Tuzi. L'appuntato Suprano di favoreggiamento.