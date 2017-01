Denis Verdini, chiesti 11 anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino

CHIESTI 11 ANNI DI RECLUSIONE PER DENIS VERDINI

ù11 anni di reclusione per il senatore Denis Verdini. Questa la richiesta dei pubblici ministeri fiorentini Luca Turco e Giuseppina Mione al termine della requisitoria del processo sul crac della banca Credito Cooperativo Fiorentino e sulle presunte truffe allo Stato per i contributi dell'editoria.

Crac Credito cooperativo fiorentino, tutte le accuse

Il Credito cooperativo fiorentino di Campi Bisenzio (Firenze) e' la banca che Denis Verdini ha guidato dal 1990 al 2010. Il processo per il crac dell'istituto di credito, che vedeva il senatore accusato di associazione a delinquere, bancarotta e truffa ai danni dello Stato per i contributi pubblici ricevuti illegittimamente dal "Giornale della Toscana" e da "Metropoli day", inizia nell'aprile del 2015. Udienza dopo udienza la pm Giuseppina Mione, che ha coordinato l'inchiesta dei Carabinieri del Ros con il procuratore aggiunto Luca Turco, disegna la rete di rapporti esistente tra il Ccf e i due imprenditori Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, soci della holding Hbf che controllava decine di societa', fra cui l'impresa di costruzioni Btp, la catena di alberghi Una, la Immobiliare Ferrucci, "scrigno" del comparto immobiliare del gruppo; secondo l'accusa, la banca avrebbe erogato decine di finanziamenti a societa' riconducibili a interessi di Fusi, Bartolomei e altri imputati su contratti preliminari basati su operazioni fittizie o su contratti 'farlocchi' o comunque viziati da irregolarita' di vario tipo. Un "sistema" che nel tempo avrebbe favorito una galassia di societa' - alcune fallite nel tempo - contribuendo a svuotare il patrimonio del centenario istituto di credito. Nel processo i pm hanno evidenziato anche presunte carenze nei controlli della governance della banca, con mancate verifiche di operazioni quanto meno incaute o comunque estranee alla prassi del sistema creditizio. Al crac sarebbe stato 'collegato' pure il complesso meccanismo ideato per accedere senza averne diritto - sulla base di una sorta di "fatturazione circolare" tra le varie societa' per prestazioni e servizi - ai contributi per l'editoria di alcune testate locali. Oggi le richieste di condanna: 11 anni per Verdini, 9 anni per Fusi e Bartolomei e 6 anni per Massimo Parisi, onorevole di Ala. Dai 5 ai 6 anni di reclusione sono stati chiesti per altri imputati che facevano parte della dirigenza del Ccf.