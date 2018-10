Desiree, pm: "Si prostituiva per avere droga". Ronde cittadini a San Lorenzo

Desiree: inquirenti, aveva incontri sessuali per avere droga

Desiree, la 16enne trovata morta la mattina del 19 ottobre in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo, si prostituiva per avere droga. E' quanto sta emergendo nell'indagine aperta dalla Procura di Roma per omicidio e stupro. Diversi testimoni hanno raccontato agli inquirenti che la ragazza nelle ultime settimane andava e usciva da quello stabile frequentando soggetti con cui avrebbe avuto incontri sessuali per potersi comprare la sostanza stupefacente. Il procuratore aggiunto Maria Monteleone ha intanto inviato al gip la richiesta di convalida del fermo per i tre extracomunitari fermati in queste ore dalla Polizia. L'interrogatorio di convalida sara' fissato entro 48 ore.

Desiree': ronde in azione a San Lorenzo

'Ronde' in azione stamani a San Lorenzo, il quartiere dove e' morta Desire'e Mariottini, la ragazza violentata e uccisa a Roma. "Stamani ci hanno chiamato da un pub - racconta Valerio, uno delle ronde all'Ansa - dove uno straniero infastidiva le ragazze che stavano andando a scuola. Abbiamo chiamato la polizia ed e' stato bloccato". Valerio, corpo palestrato e pieno di tatuaggi, aggiunge: "Siamo una decina di persone. I giustizieri" dice ridendo. "Ma non abbiamo mai contatti, ci limitiamo a chiamare la polizia".