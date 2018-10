Desiree, non la ruspa. Ma l’esercito, i carri armati e i bulldozer

“Potresti essere mia figlia. Presto avrai giustizia”. Sembra il Matteo Salvini pensiero davanti a quel cancello bianco mentre lascia un fiore per la piccola Desirée.

Poche ore dopo ecco la svolta. Fermati due IMMIGRATI IRREGOLARI (26 e 43 anni) e, come confermato da un testimone oculare, quella tragica notte ce “n’erano almeno altri 7 o 8, tra africani e arabi”. La giovanissima di Cisterna di Latina aveva soltanto 16 anni. La sua vita è stata spezzata tra il 18 e il 19 ottobre scorso all’interno di un palazzo fatiscente nel quartiere San Lorenzo di Roma.

Violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario, queste le accuse. Su quanto avvenuto realmente ancora stanno indagando gli inquirenti, ma le ipotesi sono due: drogata fino allo sfinimento e abusata in stato di incoscienza o stuprata e poi soffocata. Lo stabile, come confermato dallo stesso Ministro dell’Interno, pare sia di una srl facente capo a Valerio Veltroni, fratello del più noto ex Segretario di partito e Sindaco.

Ogni qualvolta avvengono certi abomini (ovvero quotidianamente) non si capisce bene dove vanno a finire i “buon samaritani”, le “tortorelle” della pace, i buonisti dell’amore, gli stessi che, un minuto dopo l’uovo di Daisy e la “mitragliata” del Traini gridavano a squarciagola: “PERICOLO RAZZISMOOOOO”…..

Per loro i “due pesi e due misure” è divenuta ormai una legge morale, un vergognoso comandamento che fa ribrezzo nei cuori di un popolo stanco e incazzato.

La viltà non ha più confini. Dov’è la violenza? E’ quella di Salvini che tenta di regolamentare questo schifo di invasione o quella nei confronti del carabiniere quasi sbranato, della vecchietta presa a cazzottoni o della ragazzina (possibile nostra sorellina) drogata, sodomizzata e uccisa come un essere senza Dio?

Silenzio tombale da parte del clan di “magliette rosse”, ovvero delle amichette e degli amichetti dei fenomeni socialistoni d’oltralpe, i globalisti devastatori del nuovo millennio, quelli (tanto per intenderci) che ci rifilano decine e decine di clandestini al confine piemontese o, peggio ancora, quelli che fanno tanto i sapientoni con il “portafogli” altrui e tentano ogni giorno di calpestare la nostra sovranità!

La realtà è che vogliono la povera Italia ridotta come una discarica. La loro “fogna” personale, ove buttare centinaia di migliaia di clandestini all’anno in cambio di un piccolo sforamento del deficit. “Se accogli poi sfori, tranquillo. Stai ai patti e nessuno si farà del male”. Quando però arriva qualcuno, come Salvini, che vuole interrompere questo sporco giochetto mafioso nel Mediterraneo i “lor signori” fanno il diavolo a quattro.

Non credete alla “minchiata” della solidarietà, costoro non fanno nulla per solidarietà. Non gli appartiene. Non è nel loro DNA. Sono tutti pezzi grossi dell’alta finanza e “squali” che pensano solo ai fattacci propri. Non abboccate alle favolette. Non sono angioletti della misericordia ma personcine miliardarie proprietari di banche e il loro scopo principale da generazioni e generazioni è fare tanti quattrini.

Lo vogliono perché gli fa comodo!!! Lo vuole il barcollante capo della UE, lo vuole il Commissario bacchettone, lo vuole il piccolo Napoleone, lo vogliono tutti quei “bravi ragazzi” che puntano il dito sul vicepremier un giorno si e l’altro pure, accusandolo di cose astruse e inesistenti.

E, mentre il Ministro va a San Lorenzo per portare una rosa (DI NASCOSTO) in memoria della piccola, i PADRINI di Bruxelles, pur di disarcionarlo, vanno giù duro di bocciature. Il professorone e lo studentello somaro! Ecco come siamo ridotti.

Non è il 2,4, sappiatelo. E’ la “guerra” che Matteo sta facendo ai “paperoni” delle ONG, create ad hoc per svuotare l’Africa e portarcela a casa nostra.

Gli stessi che sono colpevoli della morte di Desirée Mariottini, Pamela Mastropietro e tante altre creature che periscono sventrate nelle nostre strade, a Roma, Milano, Macerata e Napoli.

Il titolare del Viminale, quasi ostaggio anch’egli di questa disgraziata situazione, dice: “Tornerò di sera, in incognito e con la ruspa”. No!!! Sei fin troppo buono. Devi tornare in pieno giorno, con l’esercito, i carri armati e i bulldozer. Nessuna pietà, tolleranza zero. Tabula rasa laddove si annida criminalità e violenze d’ogni genere. Non dimenticarti che è la tua Italia ed è soprattutto la nostra ITALIA!

Stanotte sono stati già presi i primi due assassini, è buona cosa e ogni tua promessa è un debito, ormai gli italiani lo hanno capito e per questo ti danno enorme fiducia. E se i passaggi elettorali sono veri e proprio trionfi evidentemente il tuo operato sta rispecchiando ciò che la gente desidera. Tuttavia Ministro non fermarti, non farti intimorire, questo dev’essere solo l’inizio. L’unica voce rimasta è la tua e milioni di concittadini aspettano con grande impazienza che questa disumanità sulle carni delle nostre BAMBINE non accada mai più!!!!