Di Maio: "85 milioni di privilegi della Casta a favore dei terremotati"

Manovra, M5S: "Camera, 85 milioni di risparmi per la ricostruzione post-sisma"



“E’ stato approvato l'emendamento che destinerà 85 milioni di euro frutto dei risparmi e dei tagli ‘anti-casta’ della Camera dei Deputati per la ricostruzione delle zone del centro Italia colpite dal terremoto. Una cifra che si aggiungerà agli oltre 300 milioni stanziati già con il Decreto Terremoto”, spiega Patrizia Terzoni, Vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera e seconda firmataria dell'emendamento firmato da tutti i gruppi parlamentari.



“E’ una vittoria che dimostra come il taglio dei costi della politica può produrre risultati concreti per i cittadini. Lo abbiamo sempre sostenuto, e ora che siamo forza di Maggioranza stiamo realizzando, passo dopo passo, ciò che le persone ci chiedevano da anni: tagliare i privilegi e i costi della politica. Una sforbiciata che acquista ancora più valore se pensiamo che con quei soldi daremo una mano a chi ha perso la propria casa devastata dal terremoto, ai lavori di ricostruzione post sisma e a tutti gli interventi che occorrono per far ripartire l’intero territorio. Un'altra vittoria storica che porta la firma del Movimento 5 Stelle!”, conclude Patrizia Terzoni.