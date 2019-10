Di Maio ai genitori di Regeni: stallo non più tollerabile

Per l'Italia e' arrivato il momento di cambiare passo e atteggiamento perche' lo stallo con l'Egitto sull'omicidio di Giulio Regeni non e' piu' tollerabile. E' questo il messaggio che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha riferito ai genitori del ricercatore italiano in un incontro oggi alla Farnesina. Di Maio, apprende l'ANSA da fonti vicine al ministro, ha confermato loro il massimo impegno per riuscire a fare giustizia e conoscere tutta la verita' sulla morte di Giulio.

Regeni: papa', con Di Maio un incontro molto importante - "E' stato un incontro molto importante. Speriamo in un cambio di passo anche nei confronti della controparte egiziana". Lo ha detto Claudio Regeni, il padre di Giulio, dopo l'incontro alla Farnesina con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sul caso del figlio torturato e ucciso al Cairo nel 2016.