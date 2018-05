Di Maio, incontri segreti con le forze dell'ordine. Pd: "Ha visto Scafarto?"

Un nuovo caso agita il M5s e le forze dell'ordine italiane. Di Maio avrebbe incontrato alcuni esponenti delle forze dell'ordine e il Pd si chiede se abbia incontrato anche Scafarto, coinvolto nel caso Consip.

M5s, Anzaldi (Pd): "Gravissimi incontri segreti Di Maio con forze dell'ordine"

"Che tipo di incontri segreti ha avuto il leader M5s Di Maio con esponenti delle forze dell'ordine? I superiori ne sono stati preventivamente informati? A che titolo un esponente politico incontra ufficiali e investigatori che, secondo quanto lasciano pensare le parole pronunciate a In mezz'ora, avrebbero portato avanti indagini su esponenti politici poi finite nel mirino della magistratura per i metodi ritenuti ai limiti dell'eversione? È opportuno che i ministri dell'Interno e della Difesa avviino verifiche sul perché alcuni componenti delle forze dell'ordine si siano incontrati segretamente con un esponente politico. Siamo di fronte ad uno scenario gravissimo". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, in relazione a quanto dichiarato da Di Maio a "In mezz'ora".

CONSIP. SENATORI PD: DI MAIO HA INCONTRATO SCAFARTO?

"Luigi Di Maio, con le sue pesanti rivelazioni, ha incontrato Scafarto il carabiniere indagato sul caso Consip per depistaggio e falso per aver fabbricato prove false contro Renzi?". Se lo chiedono in una interrogazione urgente depositata oggi i senatori Pd Nadia Ginetti, Simona Malpezzi e Dario Parrini. "Di fronte alle pesanti allusioni del leader del M5S- scrivono i tre esponenti dem- ai suoi messaggi minacciosi lanciati attraverso la Rai, proprio alla vigilia della formazione del governo, l'Arma del Carabinieri e i Ministeri competenti hanno dovere di indagare e chiarire".