Di Maio: "Ue, si tratta senza tradire gli italiani".E dà l'autonomia al Veneto

Di Maio: "Senza tradire italiani con Ue si puo' trattare"

"Non fermiamoci ai numerini. Se l'economia rischia Di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sull'eventuale previsione Di abbassamento del rapporto fra deficit e Pil al 2%. "Poi, nella trattativa, se non si chiede al governo Di tradire gli italiani, perche' noi non tradiremo gli italiani - ha concluso - possiamo portare avanti tutti i punti Di caduta e compromessi che vogliamo".

VENETO: DI MAIO "AUTONOMIA VA DATA IL PRIMA POSSIBILE, NESSUN DUBBIO"

"L'autonomia del Veneto si deve dare il prima possibile, senza se e senza ma, i cittadini hanno votato un referendum che non puo' essere disatteso". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine della sua visita in un'azienda di smaltimento rifiuti a Treviso.

"Non ci sono dubbi da nessuna delle due forze politiche che sostengono il Governo. Stiamo lavorando con i ministri competenti per dare l'autonomia sulle materie richieste il prima possibile. Nei vari Consigli dei Ministri di dicembre si deve affrontare il tema dell'autonomia, stiamo facendo una corsa contro il tempo, i veneti hanno diritto all'autonomia perche' l'hanno richiesta con un referendum, e l'avranno in tempi certi".