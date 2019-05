Di Matteo fuori dal pool Antimafia per un'intervista

Giustizia, appello Wikimafia reintegro Di Matteo: 2500 firme in poche ore

Ha superato le 2500 firme in poche ore l'appello dell'associazione Wikimafia - Libera Enciclopedia sulle Mafie rivolto al procuratore nazionale antimafia e terrorismo, Federico Cafiero De Raho, per il reintegro del pm Antonino Di Matteo nel pool sulle stragi. Di Matteo, che ha istruito il processo sulla Trattativa Stato-mafia e che vive sotto scorta da anni perché minacciato, è stato rimosso dal pool di lavoro sulle stragi per aver rilasciato un’intervista televisiva. "Quanto riferito in televisione era di dominio pubblico da anni - si legge nell'appello -. Basta una sommaria ricerca su Google, sono tutti fatti noti".

Per Wikimafia "allo stupore si aggiunge il rammarico per la rimozione dal pool di un uomo, prima ancora di un magistrato, con un alto senso dello Stato e delle Istituzioni, le cui capacità investigative e la propria dedizione al lavoro sono esemplari". L'associazione chiede a Cafiero De Raho "di ripensarci e di reintegrare il dott. Di Matteo nel pool di lavoro, dato che pensiamo che la sua esperienza, la sua conoscenza dei fatti e la sua professionalità siano indispensabili per la buona riuscita del meritevole impegno che lei ha voluto portare avanti come procuratore nazionale antimafia per l’accertamento di tutta la verità, non solo di un pezzo, sulle stragi del ’92-’93".