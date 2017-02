Csm, via libera per Di Matteo alla Dna. Il processo Stato mafia perde il pm?

Csm: ok Commissione per Di Matteo alla Dna

La Terza Commissione del Csm ha indicato il pm di Palermo Nino Di Matteo per uno dei 5 posti di sostituto alla Direzione nazionale antimafia. In passato, invece, il pm del processo Stato-mafia era stato escluso dalla rosa di candidati proposti al plenum. Dovrà essere il plenum di Palazzo dei Marescialli a dare il via libera definitivo, in una delle prossime riunioni, al passaggio di Di Matteo alla Procura guidata da Franco Roberti.

Il processo di Palermo sulla trattativa Stato mafia perde un altro pm?

Nel caso il plenum desse il via libero definitivo all'approdo di Di Matteo alla Dna, ci sarebbero chiaramente conseguenze sui processi in corso a Palermo. Il tanto chiacchierato processo sulla trattativa Stato mafia che vede imputati insieme boss ed ex uomini delle istituzioni potrebbe dunque perdere un altro pezzo. Dopo Antonio Ingroia, che nel 2013 si candidò alle elezioni politiche abbandonando il processo che aveva contribuito a creare, anche Di Matteo potrebbe essere trasferito ad altro incarico.