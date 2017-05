Diabete di tipo 1, scoperto anticorpo che predice la malattia diabete di tipo 1

Diabete di tipo 1, scoperto l'anticorpo che "predice la malattia diabete di tipo 1"

Potrebbe essere presto disponibile un test in grado di scoprire, attraverso un semplice prelievo ematico, se c'e' il rischio concreto di ammalarsi di diabete di tipo 1. Un'opportunita' resa possibile grazie alla scoperta di un particolare anticorpo in grado di predire l'insorgenza di questa forma diabetica, il cosiddetto "diabete dei bambini", gia' nei soggetti sani.

Uno studio condotto da ricercatori italiani in collaborazione con la Queen Mary University of London, pubblicato sulla rivista scientifica Diabetologia, ha certificato l'efficacia di questo bio-marcatore nel 91 per cento dei casi. Potrebbe dunque essere la prima "spia" realmente utile a livello clinico per prevedere la possibile insorgenza di del diabete di tipo 1 questa grave malattia nella popolazione generale.

Diabete Tipo 1, importante scoperta per prevenire la malattia

Il diabete di tipo 1 è una patologia che, solo in Italia, colpisce oltre 300mila persone, con una crescita del 3 per cento annuo nel numero di giovani ai quali viene diagnosticata. Il lavoro ha fruito dei dati raccolti dallo studio ABIS dell'Universita' di Linkoping, che ha seguito per circa 20 anni una popolazione di oltre 17mila soggetti, valutando nel tempo, su questo maxi-campione, l'incidenza nello sviluppo del diabete di tipo 1.

Le ricerche sul diabete di tipo 1 condotte dal gruppo italiano hanno utilizzato i campioni di siero di questi soggetti, verificando l'eventuale presenza nel sangue di questo auto-anticorpo - rivolto contro una forma di insulina modificata da processi ossidativi - insieme a quella degli altri quattro tipi di bio-marcatori "standard", attualmente utilizzati per la diagnosi del diabete di tipo 1.