Diciotti, ecco la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini

"Il Tribunale dei Ministri, visto l'art. 8, comma 1, Legge Costituzionale n. 1/89, dispone la trasmissione degli atti e del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica di Catania affinché ne curi l'immediata rimessione al Presidente del Senato per l'avvio della procedura prevista dall'art. 9 Legge Cost. citata per il rilascio dell'autorizzazione a procedere nei confronti del Senatore Matteo Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato p. e p. dall'art. 605, comma I, II n. 2 e III, c.p., "per avere, nella sua qualità di Ministro dell'Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell'unità navale "U. Diciotti" della Guardia Costiera Italiana alle ore 23:49 del 20 agosto 2018".

Così si conclude la relazione del Tribunale di Catania, Sezione Reati Ministeriali, redatta dal presidente Nicola La Mantia con i giudici Sandra Levanti e Paolo Corda. Ma che cosa si scrive prima della (nota) conclusione?