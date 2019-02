Diciotti, M5s diviso sull'autorizzazione. Salvini: "Governo avanti comunque"

Diciotti, Salvini: "Governo va avanti a prescindere da me"

Il governo va avanti, "l'Italia e' troppo importante per dipendere da Salvini. A prescindere da quello che si decidera' pro o contro Salvini". Lo ha detto lo stesso ministro dell'Interno ospite questa sera di 'Non e' L'Arena' su La7, a proposito del caso Diciotti e della decisione attesa per martedi' da parte della giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato.

Diciotti, Fantinati (M5s): "Salvare Salvini e' interesse dello Stato"

"Salvare Matteo Salvini e' nell'interesse dello Stato e tutela anche i ministri del Movimento". A dirlo e' Mattia Fantinati, sottosegretario M5s per la Pa. "Personalmente votero' si'", dichiara Fantinati al Messaggero, dicendosi convinto che tutti gli altri esponenti di governo 5 stelle faranno la stessa cosa: "Dato che abbiamo rivendicato l'azione unitaria del governo, mi sembra una conseguenza logica". Spiega ancora Fantinati. "Non si e' trattato di un'iniziativa solitaria di Salvini. Le scelte sono state condivise anche dal ministro Toninelli che ha la competenza sui porti e dal ministro Di Maio: e' stata una scelta politica corale". Nessun dubbio di Fantinati neanche sulla corretteza del quesito in base al quale oggi voteranno gli iscritti M5s: "Nessuna confusione, il quesito e' chiaro, basta leggerlo prima di votare. Non c'e' margine di equivoco".

Diciotti, Nugnes (M5s): "Votero' si' al processo a Salvini"

La senatrice M5s, Paolo Nugnes, critica il voto online sul caso Diciotti che si svolgera' oggi sulla piattaforma Rousseau. E, in un'intervista a Repubblica, annuncia che si esprimera' a favore del processo a Salvini: "Ovvio - spiega - sono contraria all'immunita', sostantivo femminile che significa 'garanzia o privilegio di esenzione'. Ed e' nelle mie prerogative dissociarmi dal gruppo. Per i parlamentari, ricordo, vige la Carta costituzionale, superiore a tutte le leggi e a tutti i regolamenti". Nugnes critica fortemente la formulazione utilizzata per porre il quesito agli iscritti al movimento: "Un tempo criticavamo la formulazione dei quesiti referendari perche' creava confusione nella testa. E ora usiamo gli stessi metodi". Parole polemiche anche nei confronti di Beppe Grillo che, pure, ieri ha ironizzato sul modo in cui sono stati posti i quesiti: "Il garante esprime dei giudizi tramite delle iperboli ma non riesce piu' a essere incisivo sulle sorti del movimento. A mio parere avrebbe dovuto fare di piu' e da molto tempo".