Diciotti, Mattarella inviti i pm a interrompere le invasioni di campo

Accese polemiche, provocate dalla sezione dei reati ministeriali del Tribunale di Catania, che ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni del Senato di poter procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Le pesanti accuse : avrebbe "abusato dei suoi poteri" e avrebbe "privato della libertà personale 177 migranti", di varie nazionalità, giunti nel porto del capoluogo etneo, a bordo dell'unità navale di soccorso "U.Diciotti".

Salvini non dovrebbe obbedir, tacendo, ai magistrati siciliani, non chiedendo ai senatori di dire ok alle toghe. Motivando così la sua posizione : ci sono larghi settori della magistratura, non imparziali, ma schierati, in campo, contro il governo e la Lega.

Perché dovrei affidare a costoro la decisione e persino la mia libertà ?

Il senatore milanese non ha agito da cittadino Matteo Salvini. Ma da ministro della Repubblica, in linea con le direttive del nostro governo. Che ha deciso, legittimato dal voto della maggioranza degli italiani, di adottare una linea meno buonista, ma più efficace, sull'immigrazione. Insomma- e la domanda va posta anche alla sinistra, dal 1992 in poi subalterna alle toghe- perchè si dovrebbe consentire ad alcuni giudici, de'lotta, dura e de'Procura, di impedire all'esecutivo di metter fine all'invasione, non controllata, del bel Paese ?

Il senatore grillino, Gianluigi Paragone, ex bossiano, ha annunciato che il Movimento voterà sì alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il successore di Minniti ha agito per tutelare un interesse del nostro Stato, costituzionalmente rilevante, e per perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nell'ambito della sua attività di ministro della Repubblica (l'Italia, non il giornale di "Barbapapà" Scalfari...). La politica dell'immigrazione non possono deciderla i tribunali.

L'articolo 52 della Costituzione ha stabilito che "la difesa della Patria è sacro dovere dei cittadini". E l'art.54 : "I cittadini, a cui sono affidate funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle, con disciplina e onore, prestando giuramento, nei casi stabiliti dalla legge", in primis in occasione della nomina dei ministri, da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. E, forse, il Capo dello Stato, che presiede il CSM, ed è siciliano come i giudici anti-Salvini, dovrebbe interrompere l'abituale riserbo, invitando i magistrati a non compiere nuove, pericolose invasioni di campo.