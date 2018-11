Diciotti, Pm: su sbarco scelta politica insindacabile. Successo di Salvini

Il ritardo nello sbarco dalla nave Diciotti e' "giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per la separazione dei poteri, dichiedere in sede Europea la distribuzione dei migranti (e il 24 agostosi e' riunita la Commissione europea) in un caso in cui secondo la convenzione Sar sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro". Cosi' la Procura di Catania motiva la richiesta di archiviazione del ministro Salvini dell'accusa di sequestro di persona.



L'ANNUNCIO DI MATTEO SALVINI - La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti. Lo ha annunciato lo stesso ministro dell'Interno in una diretta Facebook, in cui ha aperto la busta ricevuta dalla procura.





L'inchiesta sulla Diciotti era composta da due filoni, uno in capo alla procura di Palermo e uno a quella di Catania. La procura di Palermo aveva già archiviato la parte di sua competenza, rimettendo a quella etnea una decisione sui fatti avvenuti nel porto. Oggi la vicenda arriva a una conclusione a meno che il giudice non respinga la richiesta del pm.

Nella prima fase della vicenda Diciotti, quando la nave con 190 migranti a bordo non aveva ancora fatto rotta sul porto di Catania e il no allo sbarco non era stato pronunciato da Salvini, "nessun reato fu commesso". Anzi, venne "tutelato l'interesse nazionale". E' quanto aveva deciso il tribunale dei ministri di Palermo, soffermandosi solo su quanto accadde dal 15 al 20 agosto, da quando la "Diciotti" prese a bordo i migranti al largo della Libia a quando ne fece sbarcare 13 - ammalati - a Lampedusa.

Il tribunale aveva poi trasmesso la pratica alla procura del capoluogo etneo che dovevano stabilire se fosse fondata l'ipotesi di sequestro di persona a carico del ministro perché la "Diciotti" rimase cinque giorni nel porto di Catania senza che il Viminale autorizzasse lo sbarco.

"Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?". Matteo Salvini attacca nella diretta Facebook: "Sono innocente - ha aggiunto - potevo e dovevo bloccare gli immigrati".

E ne approfitta per annunciare un taglio ai fondi procapite destinati all'assistenza dei migranti: "I 35 euro al giorno per i migranti diventeranno molti di meno, abbiamo messo a punto un documento d'intesa con Anac e il presidente Cantone".



Diciotti: Tribunale ministri, 90 giorni per decidere su Salvini - Richiesta di archiviazione, dunque, per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona sul 'caso Diciotti'. Il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, l'ha avanzata al Tribunale dei ministri etneo che avra' adesso novanta giorni di tempo per decidere se accoglierla o meno. Al renderlo noto lo stesso titolare del Viminale in diretta Facebook, leggendo il contenuto della busta gialla pervenuta dalla procura catanese. "Illustrissimo signor ministro - scrive Zuccaro - e' mio dovere comunicarle che il mio ufficio ha trasmesso in data odierna al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Catania, gli atti del procedimento penale iscritto nei suoi confronti il 19 ottobre per il reato di cui all'articolo 605, commi 1-2-3 del codice penale (sequestro di persona, ndr) commesso a Catania dal 20 al 25 agosto, a seguito del decreto del Collegio per i reati ministeriali di Palermo che, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, ha disposto la trasmissione degli atti a questa procura della Repubblica per tramite di quella di Palermo. Nel trasmettere gli atti - conclude Zuccaro - ho formulato richiesta motivata di archiviazione". Il Tribunale dei ministri etneo e' composto da tre giudici sorteggiati tra i magistrati del Distretto della Corte d'appello. Sono Nicola La Mantia, sezione civile fallimentare di Catania; Paolo Corda, della quinta sezione penale del Tribunale di Catania, e Sandra Levanti, della sezione civile del Tribunale di Ragusa. Altri tre giudici sono supplenti.