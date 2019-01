Diciotti, Salvini: "Processo sarebbe invasione di campo. Chi legge carte.."

Diciotti, Salvini: "Processo sarebbe invasione di campo"

"Tutti gli amici mi hanno detto che il processo sarebbe stata un'invasione di campo senza precedenti. Il Senato dovrà dire se l'ho fatto per interesse pubblico o mio capriccio personale. È stato un atto politico che rifarei: ho agito da ministro, mica da milanista...", dice Matteo Salvini sul caso Diciotti a Porta porta.

DICIOTTI: SALVINI, 'CHI STA LEGGENDO CARTE DUBBI NON NE HA'

"So che chi sta leggendo le carte dubbi non ne ha, ma non mi voglio sostituire ai senatori". Così Matteo Salvini, parlando a porta a porta, in onda stasera: "Lascio a loro la scelta immagino che voteranno di conseguenza", dice parlando dei cinque stelle.

Diciotti, Conte: parlare di salva-Salvini è un falso

"In merito alla decisione della Giunta del Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del ministro Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti, si sta consumando un caso di disinformazione. Parlare di immunita' e' un grande strafalcione giuridico, definire questo voto un Salva-Salvini e' un falso che rischia di fuorviare il dibattito pubblico". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti. "Bisogna avere chiaro il quesito giuridico a cui saranno chiamati a rispondere i senatori - sottolinea il premier - se abbia agito per il perseguimento di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico inerente alla funzione di governo o se il ministro abbia agito al di fuori del suo ruolo ministeriale per i suoi propri interessi personali".