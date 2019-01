Diciotti, tribunale dei ministri di Catania chiede di procedere contro Salvini

Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona per il caso della nave Diciotti.

Diversamente da quanto sollecitato dalla Procura guidata da Carmelo Zuccaro, i tre giudici che hanno esaminato il fascicolo proveniente da Palermo (che si era spogliato dell'inchiesta per competenza territoriale) ritengono che ci siano elementi per procedere contro il ministro dell'Interno per il trattenimento a bordo dei migranti soccorsi questa estate dalla nave Diciotti poi sbarcata a Catania.

Salvini commenta in diretta Facebook: "Ci riprovano. Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole. Paura? Zero. Continuo e continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli italiani. Io non mollo. Ora la parola passa al Senato e ai senatori che dovranno dire si o no, libero o innocente, a processo o no. Ma lo dico fin da ora, io non cambio di un centimetro la mia posizione.Barche, barchette e barchini in Italia non sbarcano. Se sono stato sequestratore una volta ritenetemi sequestratore per i mesi a venire",

"Una scelta politica non sindacabile dal giudice penale". Così il procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, aveva motivato la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti. Il ritardo nel fare scendere i 177 migranti dalla nave Diciotti ormeggiata al porto di Catania dal 20 al 25 agosto, per il capo della procura etnea è stato " giustificato dalla scelta politica, non sindacabile dal giudice penale per il principio della separazione dei poteri, di chiedere in sede europea la distribuzione dei migranti in un caso in cui secondo la convenzione Sar internazionale sarebbe toccato a Malta indicare il porto sicuro".

L'inchiesta a carico di Salvini era stata aperta questa estate dal procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che aveva indagato il ministro dell'Interno per una serie di reati il più grave dei quali era il sequestro di persona. L'inchiesta era poi passata all'esame della Procura distrettuale e del tribunale dei ministri di Palermo che, escludendo i reati pù gravi, si era comunque spogliato della competenza territoriale ritenendo che non fossero stati commessi reati quando la nave era al largo di Lampedusa (da qui discendeva l'intervento del procuratore di Agrigento) e che, ad accertare eventuali reati commessi quando la nave ea già nel porto di catania dovesse essere la magistratura etnea.

Il tribunale dei ministri di Palermo aveva escluso "l'astratta ipotizzabilità del sequestro di persona" a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini e l'esistenza di qualsiasi altra possibile condotta criminosa anche solo iniziata, in quel lasso di tempo, dal ministro o da altri organi della Pubblica amministrazione".