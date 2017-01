Dieselgate: Volkswagen "Siamo colpevoli", multa 4,3 mld in Usa

VOLKSWAGEN AMMETTE LE COLPE NEL DIESELGATE

La compagnia automobilistica tedesca Volswagen si riconosce colpevole di tre reati penali negli Usa per il Dieselgate e paghera'a una sanzione di 4,3 miliardi di dollari, che va ad aggiungersi ai 17,5 miliardi di dollari gia' concordati come risarcimento civile per la class action.

MULTA DA 4,3 MILIARDI PER LA COMPAGNIA

Lo annuncia il dipartimento alla Giustizia Usa secondo il quale VW e' colpevole di frode negli confronti dehli Stati Uniti e di violazione del Clean Air Act per aver installato sui suoi veicoli diesel un 'defeat device' che consentiva di denunciare livelli di emissioni inferiori a quelli reali. La compagnia diovra' pagare una multa di 2,8 miliardi per aver infranto il codice penale e altri 1,5 miliardi di dollari di risarcimenti civili.