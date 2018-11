Dieta rivoluzionaria, dura solo una giornata e sfama chi ne ha bisogno

In una società in cui il consumatore medio acquista una quantità di cibo di gran lunga superiore al suo fabbisogno reale, è sempre più frequente sentir dire in giro la frase: “Devo mettermi a dieta!”. Sembra una contraddizione ma è la realtà, ecco un rivoluzionario metodo che permette a chi ha cibo in abbondanza di dimagrire senza sacrificio e a chi la dieta non la sceglie, ma la fa forzatamente, di sfamarsi.

Arriva la Dieta Redistributiva, un’intuizione di McCann Worldgroup Italia, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus, l’associazione che si occupa del recupero delle eccedenze alimentari e della redistribuzione alle strutture caritatevoli. La campagna è stata realizzata in occasione della 22esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, uno degli eventi che raccoglie maggiore solidarietà in tutta Italia, in partenza il prossimo sabato 24 novembre. Dal 1997 sono infatti, centinaia le persone che si sono messe a disposizione per aiutare chi ha più bisogno e anche quest’anno torna l’appuntamento solidale in tutta Italia.

La campagna, oltre che la tv, coinvolge anche social e digital, con un long take del video ad hoc e il coinvolgimento di vari influencer. La parte web è già on air da qualche giorno.

Fonte: Spot and Web