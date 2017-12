Diritti Uomo: Mattarella, serve alta soglia vigilanza

"Un'alta soglia di vigilanza deve accompagnarci, per assicurare livelli di protezione sempre piu' elevati nei confronti delle vittime, con il concorso sia delle agenzie specializzate, sia delle organizzazioni della societa' civile attive nella difesa dei diritti umani ". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio della dichiarazione diffusa in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani. "Con l'adozione, quasi 70 anni fa, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ha soltanto fatto propria una serie di principi di fondamentale importanza giuridica e politica, ma ha fornito alla comunita' internazionale uno strumento essenziale per orientare l'attivita' degli Stati verso il riconoscimento e la tutela dei diritti di ogni persona", ricorda il Capo dello Stato. "A testimonianza della duratura universalita' dei valori che l'hanno ispirata, rilevanti nel 1948 come oggi, la Dichiarazione mantiene intatto il suo carattere di attualita'. E' questo il senso della Giornata dei diritti umani, celebrata oggi in tutto il mondo per ricordarci che il rispetto per la dignita' umana e la promozione dei principi di uguaglianza e giustizia costituiscono i pilastri di una societa' giusta, capace di rispettare le differenze e di valorizzare il contributo che ciascuno offre al benessere generale", osserva ancora. "Nei molteplici scenari di crisi che affliggono il pianeta assistiamo quotidianamente a violenze, abusi e discriminazioni, soprattutto nei confronti dei gruppi piu' vulnerabili e di minoranze etniche o religiose. Talvolta perfino i piu' basilari tra i diritti umani sono oggetto di inaccettabili violazioni. Di fronte a questo divario tra principi e loro applicazione, la comunita' internazionale - e' l'appello di Mattarella - e' chiamata a azioni coerenti per promuovere, in tutte le sedi e senza distinzioni, le liberta' fondamentali di ciascuno, sulla base dei principi di universalita', indivisibilita' e interdipendenza dei diritti umani".