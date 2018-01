Disabile muore stenti, genitori indagati per abbandono

La Procura di Bari ha aperto un'indagine per abbandono di persona incapace aggravato dalla morte con riferimento al decesso, probabilmente di stenti, di una 31enne disabile di Polignano a Mare (Bari). La morte risale al 6 gennaio scorso.

Sono stati i genitori, ora indagati, a chiamare i Carabinieri dopo aver trovato la loro figlia senza vita in casa. Investigatori e sanitari hanno verificato nell'appartamento le assai precarie condizioni igieniche nelle quali era costretta a vivere la donna. Per anni, stando a quanto accertato fino ad ora nell'inchiesta coordinata dal pm Bruna Manganelli, i genitori avrebbero rifiutato l'assistenza dei servizi sociali per la figlia.

Anche per questa ragione la magistratura ipotizza che potrebbero avere responsabilita' connesse al decesso della donna, per non averla nutrita e curata adeguatamente. Sul corpo della vittima sara' eseguita l'autopsia per chiarire la causa esatta della morte. Gli accertamenti medico legali sono stati affidati oggi al medico legale Antonio De Donno e saranno eseguiti nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari.