Dl Genova, il Senato approva con 167 si' e 49 no. E' legge

L'Aula del Senato ha approvato il dl Genova: il provvedimento ha avuto 167 si', 49 no e 53 astenuti. Cosi' il provvedimento, avuto il via libera definitivo dal Parlamento, e' legge.

Dl Genova: Toninelli esulta con pugno, e' bagarre al Senato

Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Danilo Toninelli, esulta con il pugno, subito dopo l'approvazione del dl Genova e nell'Aula del Senato scoppia la bagarre. Il clima a Palazzo Madama, gia' teso in precedenza, si scalda con la capogruppo FI, Anna Maria Bernini, che accusa: "Toninelli ha alzato il pugno durante l'approvazione. Non venga piu in quest'aula ad alzare i pugni! Non glielo permetteremo". Il capogruppo M5s, Stefano Patuanelli, difende il collega pentastellato: "Penso che un piccolo gesto di giubilo dopo l'approvazione di un decreto cosi importante restituisca si' dignita' a Genova. Toninelli non ha fatto gesti volgari ne' inopportuni". Piu' volte il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha cercato di ripristinare l'ordine: "Mi dicono che Toninelli avrebbe gesticolato in modo non molto commendevole per un ministro e io devo necessariamente riprendere certi atteggiamenti non commendevoli - ha rimarcato - che non possono essere riprodotti in questa aula. Invito tutti ad avere un comportamento corretto per rispetto delle istituzioni. Questa prova di indisciplina non vi fa onore".