Dl semplificazioni, via libera camera su voto di fiducia

L'Aula della Camera ha approvato con 310 voti favorevoli, 245 contrari e 1 astenuto la fiducia sul decreto SEMPLIFICAZIONI. Il via libera definitivo al testo, gia' approvato dal Senato, e' previsto per domani.

"All'interno del decreto SEMPLIFICAZIONI ci sono anche i fondi in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano del gennaio 2017 e di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime. Si tratta di 10 milioni di euro per l'anno 2019: e' davvero importante perche' la politica deve essere sempre vicina ai cittadini. Il MoVimento 5 Stelle porta avanti da sempre questa linea di condotta: e' per questo che, da quando siamo in Parlamento, abbiamo gia' restituito 100 milioni di euro tra rinunce a finanziamenti e restituzioni e proprio oggi abbiamo donato 2 milioni di euro dei nostri stipendi alla Protezione Civile per gli alluvionati". Cosi' in una nota i deputati abruzzesi del MoVimento 5 Stelle. "Entro la settimana prossima poi, depositeremo anche la legge sul taglio degli stipendi ai parlamentari. Abolire sprechi e privilegi e' un modo per recuperare risorse che possono essere spese per migliorare la vita delle persone e lo Stato deve farsi carico di queste spese e non abbandonare i cittadini, come e' stato fatto in passato. Con il MoVimento 5 Stelle al Governo lo Stato sara' sempre al fianco dei cittadini", aggiunge.