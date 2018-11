Dl Sicuerreza, Csm approva parere, spaccatura laici-togati

Approvato dal plenum del Csm a maggioranza il parere suldl sicurezza, nel quale si evidenziano nette "criticita'" del decreto alvaglio della Camera. A Palazzo dei Marescialli, pero', si registra unaspaccatura tra togati e laici: 19, infatti, i voti a favore del parere(espressi da tutti i togati, dal primo presidente e dal pg di Cassazionee dal laico di Forza Italia Michele Cerabona), mentre hanno votatocontro i laici Alessio Lanzi (Fi), Filippo Donati (M5s), Emanuele Basilee Stefano Cavanna (Lega). Due gli astenuti, i laici eletti in quota M5sAlberto Maria Benedetti - che e' stato uno dei relatori del parere in Commissione - e Fulvio Gigliotti. Non ha partecipato al voto, come dinorma, il vicepresidente David Ermini.