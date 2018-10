Dl sicurezza, modificata la clausola finanziaria. Ecco il testo definitivo

SICUREZZA: FONTI VIMINALE, TESTO DL DEFINITIVO, MODIFICA A CLAUSOLA FINANZIARIA

E' definitivo il testo del decreto Salvini su sicurezza e immigrazione, approvato il 24 settembre scorso dal Consiglio dei Ministri. E' quanto si apprende da fonti del Viminale, le quali precisano che "verrà apportata una piccola modifica alla clausola finanziaria richiesta dal Ministero dell'Economia per la bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato".

Il testo si compone di quattro titoli e 41 articoli. Il primo introduce 'Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione'. Il secondo titolo riguarda le 'disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa'. Il terzo le 'disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata' infine il quarto tratta le 'disposizioni finanziarie e finali'.