Dolce & Gabbana si scusano con la Cina. In ballo un mercato plurimilionario

Cina: Dolce e Gabbana si scusano in un video: "Non succederà mai più"

Gli stilisti Dolce & Gabbana si sono scusati pubblicamente in un video, diffuso dai media cinesi, promettendo che quanto avvenuto in questi giorni non si ripetera' in futuro, dopo le polemiche in Cina per l'ultima campagna pubblicitaria destinata al mercato cinese e per gli insulti comparsi su una chat di Stefano Gabbana, che la casa di moda lamenta hackerata. "In questi giorni abbiamo ripensato moltissimo, con grande dispiacere, a tutto quello che ci e' successo e a quello che abbiamo causato nel vostro Paese e ci scusiamo moltissimo. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra", dice lo stilista Domenica Dolce, nel video, a fianco del co-fondatore della casa di moda, Stefano Gabbana. "Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perche' ce ne sono molti, e prendiamo molto seriamente questa scusa e questo messaggio", ha proseguito Gabbana.

DOLCE E GABBANA: "INNAMORATI DELLA CINA"

"Siamo sempre stati molto innamorati della Cina: abbiamo visitato moltissime citta', amiamo la vostra cultura e certamente abbiamo ancora molto da imparare. Per questo ci scusiamo se abbiamo sbagliato nel nostro modo di esprimerci", ha ripreso la parola Dolce. "Faremo tesoro di questa esperienza e sicuramente non succedera' mai piu'. Anzi, proveremo a fare di meglio, e rispetteremo la cultura cinese in tutto e per tutto. Dal profondo del nostro cuore vi chiediamo scusa", ha aggiunto Gabbana, concludendo il messaggio all'unisono con Dolce con la parola cinese usata per chiedere scusa: "duibuqi".

DOLCE E GABBANA, IN GIOCO UN MERCATO PLURIMILIONARIO

In ballo d'altronde c'è un mercato plurimilionario, con il mercato del lusso che entro il 2025 raggiungerà il 46% del business a livello mondiale. Nel frattempo, oltre al bando dai siti di e-commerce, anche molte celebrità cinesi, come l'attrice Zhang Ziyi, l'attore Chen Kun e il cantante Karry Wang Junkai avevano annunciato pubblicamente che non avrebbero partecipato all'evento. La casa di moda si era difesa, affermando su instagram che l'account dell'azienda e quello di Stefano Gabbana erano stati hackerati. La giustificazione sembra però non avere convinto il pubblico cinese, né i responsabili dei siti di e-commerce, un importante canale di vendita per l'azienda, che hanno deciso di cancellare dalle loro piattaforme i prodotti D&G.