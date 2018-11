Dolce & Gabbana scaricati dai cinesi. Oltre il 90% non crede alle scuse

Cina: sondaggio stampa su D&G, il 93,6% non accetta le scuse

Le scuse, formulate in un video dagli stilisti Dolce & Gabbana per l'ultima campagna pubblicitaria destinata al mercato cinese, lasciano scettici i consumatori cinesi, secondo un sondaggio condotto dal quotidiano Global Times, che dichiara di avere interpellato oltre novemila persone sulla vicenda. Oltre il 90% di chi ha risposto alle domande del Global Times Global Poll Center ritiene che la reazione degli utenti di internet alla campagna pubblicitaria degli stilisti italiani non sia stata "estremista", mentre il 93,6% degli interpellati ha dichiarato di non accettare le scuse dello stilista Stefano Gabbana definendole solo "un insabbiamento" della questione.

Alcuni utenti di internet, citati dal canale in lingua inglese della China Central Television, l'emittente televisiva statale cinese, hanno accusato anche gli stilisti di avere pubblicato il video di scuse inizialmente solo sul loro account Weibo, generalmente considerato l'equivalente cinese di Twitter. "E' un video di scuse fatto appositamente per il mercato cinese?", si chiede un utente. "Perche' non e' postato su Twitter, Instagram o Facebook?". Da ieri, stesso giorno della diffusione in Cina, il video compare su tutti e tre i social in entrambe le versioni, sia con sottotitoli in inglese sia in cinese. Altri hanno preferito tagliare corto. "Scuse ricevute, ma non comprero' mai piu' i vostri prodotti", si legge in un commento citato dalla tv cinese. Il video di scuse, secondo cifre del canale in inglese della China Central Television, ha ottenuto 160 milioni di visualizzazioni, ieri, in Cina, nelle prime tre ore in cui e' comparso on line, con oltre 33mila discussioni collegate.