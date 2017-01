Don Contin, l'ex amante del prete: "Mi picchiava in canonica"

Nuove accuse a Don Andrea Contin. ex parroco della chiesa di San Lazzaro di Padova e indagato per favoreggiamento della prostituzione e violenza privata. Come riporta il Gazzettino, una sua ex amante lo ha infatti denunciato.

DON CONTIN E LA RICHIESTA DI UN'ORGIA

Si tratta di una parrocchiana di 49 anni ed amante del prete. Nella denuncia consegnata ai carabinieri, scrive il Gazzettibo, numerosi sono i racconti che mirano a incriminare il sacerdote. Nel maggio del 2015 la donna ha ricevuto dal don un'offerta speciale: il religioso le ha chiesto di partecipare a un'orgia. La quarantanovenne, dice sempre il Gazzettino, si è rifiutata e se ne è andata, rompendo la relazione sentimentale con il suo parroco che durava dal 2010.

L'AMANTE PICCHIATA IN CANONICA

I due non si sono più visti per un mese fino al giugno del 2015 quando, sempre secondo il Gazzettino, il prete l'ha nuovamente contattata per chiederle se gli poteva portare delle medicine in canonica. La donna non si è rifiutata, è passata in farmacia e gli ha procurato i medicinali. Ma quando è entrata in canonica si è accorta che l'armadietto dei farmaci era pieno. Allora si è arrabbiata con il don, che avrebbe iniziato a picchiarla.