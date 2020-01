Donna è vita: Antonio, il make-up artist che trucca le pazienti oncologiche

Donna è... vita, recita la didascalia dell'evento I colori dell'anima, che si terrà il 12 gennaio 2020 alle 15.00 prsso il Grey Club di Isola del Liri in provincia di Frosinone. L'evento di solidarietà ideato dal truccatore Antonio Quattromani e realizzato dalla sua collega Emanuela Quattrociocchi si rivolge alle donne affette da tumore, ricoverate negli ospedali o in cura presso le strutture mediche. Donne delle quali Antonio, make-up artist televisivo e cinematografico e truccatore di fiducia delle dive più celebri, riesce a esaltare la bellezza anche in un momento più difficile e delicato della loro vita.

Sono anni, infatti, che egli opera come volontario negli ospedali truccando le pazienti e donando loro una giornata diversa rispetto al consueto tran tran delle cure e delle terapie, spesso dolorose e sempre affaticanti. E il 12 gennaio, Antonio e la sua collega Emanuela, in collaborazione con il dottor Giorgio Trombetta, la dottoressa Olga D'Orazio e Franco Manzini, porteranno invece tutta la loro maestria "in trasferta" dando vita a una giornata ricca di sorprese per le partecipanti, con la presenza di Corinne Clery, la scuderia di Tú Sí Que Vales, Luca Guadagnino e tanti altri. E oltre alle lezioni di trucco di Antonio ed Emanuela, vi sarà anche una sfilata di moda a cura dello stilista di haute couture Jamal Taslaq.

Un evento magico che si premura di sfatare la leggenda secondo la quale una donna malata è obbligata ad abdicare alla propria avvenenza e alla cura di sé. Donna è... vita, per l'appunto, anche nella sofferenza. E se è vero che la bellezza salverà il mondo, come asseriva Dostoevskij, perché non sperare che la bellezza possa salvare anche la vita?