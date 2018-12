Dottori.it annuncia un progetto speciale a favore della clownterapia

Dottori.it (https://www.dottori.it), sito e App leader in Italia per la prenotazione di visite mediche specialistiche, annuncia il suo progetto speciale a favore della Onlus Dottor Sorriso, associazione che porta la clownterapia ai bambini in ospedale, con una campagna che durerà per tutto il mese di dicembre, fino al termine delle feste natalizie.

Dottori.it si impegna a devolvere parte dei ricavati del mese di dicembre a Dottor Sorriso: più saranno le prenotazioni effettuate presso gli specialisti iscritti sul portale, più grande sarà il contributo che l’azienda riuscirà a donare a sostegno della clownterapia. Per dare visibilità a questa iniziativa, l’homepage del sito è stata brandizzata con il naso rosso di Dottor Sorriso e le schede di alcuni “medici” molto speciali, impegnati ogni giorno nel portare sorrisi ai bambini ricoverati.



Ma il progetto non è rivolto solo a chi sceglierà Dottori.it per prenotare una visita: tutti gli utenti e i sostenitori della clownterapia potranno contribuire a far evadere i bambini dalla tristezza grazie alla raccolta fondi che Dottori.it promuoverà sulla propria pagina Facebook a partire dall’8 dicembre.



“Tutti i giorni ospitiamo sul nostro sito migliaia di specialisti e accogliere anche il dottore dal naso rosso ci rende estremamente felici - racconta Angela Maria Avino, Direttore Operativo di Dottori.it - Siamo convinti che la terapia del sorriso abbia un enorme valore aggiunto, soprattutto per i piccoli pazienti che trascorreranno tra le mura di un ospedale anche questo periodo di festa”.