Droga: 112 ovuli nello stomaco, arrestato nigeriano a Napoli

Ha trasportato nello stomaco più di un chilo di droga. Finanzieri e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aeroporto di Capodichino a Napoli, hanno arrestato per traffico internazionale di sostanza stupefacente un nigeriano di 24 anni con 1,244 chili di cocaina ed eroina. Il ragazzo era arrivato nel capoluogo campano con un volo proveniente da Parigi, e stava per lasciare l’aeroporto quando i militari, in collaborazione con i funzionari doganali, lo hanno fermato e sottoposto a controllo prima che abbandonasse la sala arrivi. I finanzieri, non convinti delle spiegazioni ricevute e insospettiti da alcuni segnali di nervosismo, hanno accompagnato il viaggiatore all’ospedale dove un esame radiografico ha evidenziato la presenza nell’addome di 112 ovuli tra cocaina ed eroina. I successivi accertamenti eseguiti sul contenuto degli involucri hanno permesso di accertare che la sostanza sequestrata era costituita, all’interno di 35 ovuli, da cocaina e, nei restanti 77, da eroina.