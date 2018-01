Droga dello stupro nel drink, poi violentata dal branco. Tre arresti

Droga dello stupro nel drink: violentata dal branco

Era una serata come tante altre, dove ti ritrovi a bere un drink con persone che consideri amici. Ma poi quegli stessi amici diventano i tuoi aguzzini e decidono di rovinarti la vita.

Ecco cosa è successo lo scorso Aprile a una ragazza di Milano di appena 22 anni; era stata invitata da un “amico” a bere qualcosa, ma nel bicchiere, oltre al drink, è stato versato il benzodiazepine, la cosiddetta droga dello stupro.

Da quel momento buio completo e gli unici ricordi che sono le urla mentre diceva: “Basta, Basta”. Quello che in realtà è successo è davvero sconcertante: dopo averle versato per ben tre volte la droga nel drink, il branco, composto da tre uomini, ha abusato a turno di lei per delle ore.

Al risveglio la giovane si è trovata mezza nuda e in uno stato confusionale e a quel punto il gruppo ha anche cercato di convincerla che fosse stata colpa sua se si trovava in quella situazione, accusandola di aver assunto elevate dosi di cocaina. Ma la ventiduenne non ci ha creduto e ha fatto subito una denuncia ai Carabinieri.

Droga dello stupro nel drink: Arrestati tre colpevoli della violenza

Gli inquirenti non hanno esitato a procedere con le indagini, dalle quali è emerso, grazie a prove inconfutabili come le registrazioni delle telecamere e il DNA degli aguzzini trovato addosso alla ragazza, lo stupro della giovane. Ora il branco, formato da tre uomini tutti italiani dai 22 ai 48 anni, è stato arrestato.

Nulla potrà far dimenticare quella orribile notte alla ragazza, ma sicuramente l’aver assicurato alla giustizia i suoi tre “mostri” rappresenta un passo verso una possibile guarigione.