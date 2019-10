Droga, lo spaccio ora è green. Arrestato pusher con ebike ad Agrigento

Utilizzava una bici elettrica per i suoi spostamenti. Arrestato dai carabinieri spacciatore "green" a Porto Empedocle (Agrigento). Si tratta di un diciottenne agrigentino accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era tenuto d'occhio dalle forze dell'ordine da qualche tempo ed è stato notato mentre girava su una bicicletta elettrica in un orario e in una zona insolita per una semplice passeggiata. A quel punto, i militari hanno deciso di controllarlo e perquisirlo. Nelle tasche aveva dosi di marijuana e in casa altri cento grammi di stupefacente. E' stato posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.