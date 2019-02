Droga, sequestrata nuova sostanza killer: è la prima volta in Europa

Una nuova droga killer e' stata scoperta e sequestrata dai Carabinieri del Nas dopo un'operazione di intelligence effettuata tramite accertamenti sul web. I Nas sono riusciti a intercettare un plico postale proveniente dall'estero contenente "una miscela psicoattiva altamente tossica". La sostanza, analizzata dai laboratori del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma, e' risultata contenere una molecola psicoattiva non ancora inclusa nelle tabelle ministeriali per gli stupefacenti. Nella Legislazione italiana, infatti, tutte le droghe sono iscritte in tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessita' di inserire una nuova sostanza illegale. Il sequestro effettuato dai Carabinieri della Sezione Operativa Centrale ha permesso, per l'appunto, di rinvenire una nuova tipologia di sostanza psicotropa, mai sequestrata prima da una forza di polizia europea, e che ora verra' segnalata per l'inserimento tra le tabelle ministeriali degli stupefacenti.