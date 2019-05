Due migranti assolti per la nave 'dirottata': "Legittima difesa"

Assolti il ghanese Ibrahim Amid e il sudanese Ibrahim Titani Bichara: erano accusati di violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per i fatti dell'8 luglio 2018, quando il rimorchiatore Vos Thalassa dell'armatore olandese Vroon Offshore ha soccorso e tentato di riportare in Libia 67 migranti soccorsi nel Mediterraneo su di una barca in difficoltà vicino a una piattaforma petrolifera nella zona Sar libica. Lo riporta Redattore Sociale. Che spiega: "Il capitano fu costretto a chiamare la Guardia costiera parlando di “ammutinamento” a bordo da parte dei migranti e di rischi per la sicurezza dell’equipaggio, salvo poi ridimensionare l’accaduto nei giorni successivi. In totale vennero tratte in salvo 67 persone che poi vennero trasbordate sulla nave Diciotti della Guardia costiera che sbarcò a Trapani. I due sono stati assolti dai reati a loro ascritti in concorso perché “il fatto non costituisce reato, essendo scriminati dalla legittima difesa” ha scritto il giudice dell'Ufficio Gip del Tribunale di Trapani nel dispositivo della sentenza 112/19 rilasciato il 23 maggio per il procedimento celebrato con rito abbreviato, disponendo la scarcerazione immediata dei due migranti dopo dieci mesi di detenzione".

“Sono felici di essere liberi ma bisogna capire che cosa accadrà in futuro, cosa vorrà fare lo Stato nei confronti di questi due uomini” ha dichiarato la loro legale, avvocato Donatella Buscaino di Trapani, rispondendo a una domanda sul rischio di espulsione per i due africani. “Il giudice era investito solo dal procedimento penale e non si è occupato del futuro – spiega Buscaino – ma è stato messo a verbale che volevano fare domanda di protezione internazionale e uno dei due ha rilasciato dichiarazioni spontanee ringraziando l'Italia per averlo accolto”. I due uomini “non sembrano trovarsi dentro al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Trapani dove sono stata in mattinata – dice l'avvocato Romina Gandolfo che li sta cercando per subentrare e assisterli nella richiesta di protezione internazionale –. Stiamo tentando di capire dove si trovino in questo momento perché risulta una scarcerazione di ieri ma potrebbe esserci il rischio di espulsione o rimpatrio”.

Fonte: Redattore Sociale