E' Black Friday anche per le pompe funebri: “Acquista oggi e muori quando vuoi"

Quando il Black Friday e' davvero nero. Tra le offerte della giornata degli sconti, c'e' anche quella di un'impresa di pompe funebri: l'Outlet del Funerale di Cologno Monzese, in provincia di Milano, propone sconti del 20% sul "pacchetto elegante": da 2.499 a 1.999 euro, cremazione inclusa.

"Ovviamente - spiega la societa' sul suo sito web - e' possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c'e' bisogno di morire per forza venerdi' 23 novembre". Lo dice anche lo slogan pubblicitario scelto per la promozione: "Acquista oggi il tuo funerale scontato e muori quando vuoi".

"Gli appassionati degli acquisti attendono con trepidazione l'arrivo del Black Friday, giornata in cui piovono sconti e offerte su prodotti di ogni tipologia merceologica, dai biglietti aerei agli smartphone", spiegano da Cologno Monzese. "In questa frenetica corsa all'occasione migliore, l'Outlet ha deciso di competere, sdoganando i soliti preconcetti che aleggiano nel suo mercato di riferimento".