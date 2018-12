E-commerce, sul web in vendita strumenti per rubare auto e nelle case

INCHIESTA DI «OGGI»: SUI NORMALI SITI DI E-COMMERCE IN VENDITA ESPLICITAMENTE GLI STRUMENTI PER RUBARE NELLE CASE E NELLE AUTO

Kit per aprire le più comuni serrature della porta di casa, con annesso il cilindro annegato nel plexiglas trasparente per esercitarsi coi grimaldelli, serie complete di spadini da scasso per le portiere delle auto, cuscinetti pneumatici da infilare tra vetro e porta per creare il varco attraverso cui operare, chiavi contraffatte per aprire le serrature a tubo dei bloccadisco di moto e scooter…

Di tutto e di più e a poco prezzo per i ladri, in vendita liberamente sui siti di e-commerce on line. È quanto emerge da un’inchiesta che il settimanale OGGI pubblica nel numero in edicola da domani.

Commenta il Commissario Capo della Polizia postale Riccardo Croce: «Con i siti web questi kit vengono proposti in maniera sfacciata a una platea molto ampia. Il Codice penale è chiaro. Se noi li troviamo addosso a una persona che ha dei precedenti li possiamo sequestrare, e fargli passare qualche guaio. Se il cittadino che li detiene è incensurato, possiamo solo pensare male, e nulla di più… Sarebbe bene che ci fosse un’autoregolamentazione».