E' morta a Parigi la giornalista francese Veronique Robert, ferita in un'esplosione a Mosul questa settimana. Lo ha fatto sapere France Televisions, per cui Robert lavorava per realizzare un reportage. La reporter era stata operata in Iraq, prima di essere trasferita nella capitale francese. Per l'esplosione della mina che l'aveva colpita erano morti due suoi colleghi, il francese Stéphan Villeneuve e il curdo-iracheno Bakhtiyar Addad.